„Die formelhafte Welt des Mathé-Profs“ – so lautet das dritte abendfüllende Soloprogramm von Prof. Timm Sigg, mit dem er am 7. Mai 2026 im Theaterhaus Stuttgart Premiere feiert. Auch in diesem Programm widmet sich Timm Sigg, Gewinner des Kleinkunstpreises Baden-Württemberg 2025, den großen und kleinen Paradoxien des Lebens – mathematisch präzise, musikalisch verspielt und herrlich selbstironisch. Zwischen Flügel und Formeln entfaltet sich ein Abend voller intelligenter Wortspiele, schräger Logik und melodischer Denkanstöße.

Erfahren Sie, wie der Künstler überhaupt zur Mathematik kam, was man seiner Frau lieber nicht sagen sollte, woher Stuttgart 21 seinen Namen hat und warum die schönste Formel der Welt auch eingefleischten Mathehassern gefallen muss. „Die formelhafte Welt des Mathé-Profs“ ist spritziges Musik-Kabarett für Kopf und Herz.