Er kennt die Welt der Zahlen – und die Bühne des Schwanen.

Timm Sigg, Träger des Kleinkunstpreises Baden-Württemberg 2025, kehrt am Samstag, 26. September 2026, mit seinem neuen Musik-Kabarett „Die formelhafte Welt des Mathé-Profs“ ins Kulturhaus Schwanen Waiblingen zurück. Für ihn ist das mehr als ein Gastspiel: Hier, in der Luna Bar des Schwanen, stand der Mathematiker vor Jahren zum allerersten Mal bei einer der legendären Open Stages auf einer Bühne – spontan, nervös, neugierig.

Was damals als Versuch begann, wurde der Anfang einer künstlerischen Reise, die ihn inzwischen in große Häuser und zu zahlreichen Auszeichnungen geführt hat. Nun kommt er – mit seinem dritten Bühnenprogramm – dorthin zurück, wo alles begann, und erzählt von den großen und kleinen Paradoxien des Lebens: mathematisch präzise, musikalisch verspielt und herrlich selbstironisch.

Zwischen Flügel und Formeln entfaltet Sigg einen Kosmos aus Alltagsabsurditäten – von Pythagoras bis Punk, von Liebeslied bis Logarithmus. Seine Mischung aus Musik-Kabarett, Wissenschaftsparodie und Selbstironie verwandelt Gleichungen in Geschichten und Zahlen in Melodien. Er erklärt, wie er zur Mathematik kam, was man seiner Frau besser nicht sagt, woher Stuttgart 21 seinen Namen hat – und warum selbst Mathe-Muffel die „schönste Formel der Welt“ lieben könnten.

Mit feiner Beobachtungsgabe und trockenem Humor beweist Sigg, dass Mathematik nichts Trockenes haben muss – sondern voller Musik, Überraschungen und Menschlichkeit steckt. In seinen Programmen trifft Kopfkino auf Klangfarbe, Beweisführung auf Bauchgefühl. So wird aus Logik Lebenskunst.