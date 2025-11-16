Timo Brunke: Idylle vom Bodensee

Ein Klassiker neu gehört: Timo Brunke rezitiert Eduard Mörikes „Idylle vom Bodensee“ – eine sprachschöne Versnovelle voller Landschaftszauber, feinem Humor und subtiler Menschenkenntnis.

Doch damit nicht genug: Mit kurzen Spoken-Word-Kommentaren schlägt Brunke Brücken ins Heute. Mal tritt er nah „ans Gestade des Sees“, mal zurück, lässt Mörikes Poesie leuchten und die Gegenwart dazwischenfunkeln. Eine Einladung zum Lauschen, Lächeln und Staunen – über die Natur, den See und die Kraft der Sprache. Für alle, die den Bodensee lieben und ihn lauschend von einer ganz anderen Seite neu entdecken möchten. Mit Mörikes Augen, Brunkes Stimme und dem Echo der Gegenwart.