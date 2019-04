Timo Brunke & Stuttgarter Kammerorchester

× Erweitern Timo Brunke

Coole Kunstmusik und prall-dralle Slampoesie gehen aufeinander los. Wie in „Peter und der Wolf“ – nur ausgefuchster: das gesprochene Wort mischt sich silbenweise in die Partituren.

Mal erklingt die Sprache im Takt der Musik, mal spricht sie dagegen an. Schall und Hauch und das Knall auf Fall – mit Charme und Schalk. Das Stuttgarter Kammerorchester erweitert seinen exzellenten Ruf und lädt sich für dieses Poetry Konzert mit dem Slampoeten Timo Brunke ein Urgestein des deutschsprachigen Spoken Word an seine Seite ein. Don Juan und Don Quichotte, zwei europäische Kino-Helden von weltliterarischem Rang, schreiten mitten durch das Programm. Inspirierte „Nachtszenen aus Madrid“ und eine barocke „Battalia“ kommen hinzu und bersten schier vor musikalischer Fantasie.

Folgende Werke werden erklingen: H. I. F. Biber: „Battalia à 10“ – ein kurioses, humorvolles Schlachtengemälde aus dem Barock, G. Ph. Telemann: „Burleske Suite von Don Quixotte“ – ein Juwel Telemann‘scher Charakterkunst, L. Boccherini: Aufziehen der militärischen Nachtwache in Madrid – eine frühklassische Charme- Offensive, A. Sallinen: The Nocturnal Dances of Don Juan Quixote, for cello and string orchestra – die finale und fulminante Fantasie über das nächtliche Sehnen und Dehnen Don Juans – und Don Quichottes.