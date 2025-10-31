Timo Gross Band

Da waren Pete Townshend, da war Eric Clapton: Die Energie und der Blues. Und der Teenager Timo Gross wusste: "Timo, dein Herz gehört dem Blues, und genau so willst du mal Gitarre spielen." Heute, gut vier Jahrzehnte danach, hat er ein Dutzend Alben eingespielt. Blues hat für ihn "Tiefe und Schwere, die ich bei anderen Sachen so nicht höre." Gross ist ein behutsamer Neuerer, der kernigem Rock mit wohlgesetzten Accessoires den Blues einhaucht ebenso wie umgekehrt. Er hält sich nicht lange mit der Frage nach Genregrenzen auf. Blues ist immer dann, wenn es echt klingt. "Bluesinfizierte Musik" nennt er es manchmal, wenn denn schon eine Schublade aufgezogen werden muss. In der findet sich dann heftig Rockendes neben Americana und ganz klassischem, swingenden Shuffle, reinrassiger Blues neben Southern-Rock. Da kann mal ein metallisches Riff dazwischen rutschen oder ein Song, der klingt, als habe ihn Keith Richards dem Pfälzer eingeflüstert. Drei seiner Werke werden für den Preis der Deutschen Schallplattenkritik nominiert, "Fallen from Grace" (2012) kriegt ihn schließlich. 2013 veröffentlicht er mit "Landmarks" ein Coveralbum, das unter Beweis stellt, dass er auch Fremdkompositionen seinen ganz eigenen, unverkennbaren Sound einhauchen kann.
Üüber die Jahre hat er sich den Status des "Independent Artist" erarbeitet. Sein 2016 veröffentlichtes Album "Heavy Soul" erschien erstmals auf seinem eigenen Label Grand Cru Records, und sogar das Artwork gestaltet er inzwischen selbst.
Und es geht weiter: Gross bleibt nicht stehen – und huldigt mit seiner neuen Band Leadbelly Calls zusammen mit Adax Dörsam den Songs des Bluesgiganten Huddie Ledbetter. Tradition mit Zukunft.