Timo Niesterok Quartett

Thimo Niesterok (1996) zählt zu den markantesten Stimmen der jungen deutschen Jazzszene.

Als Trompeter verbindet er technische Brillanz mit einer tiefen Leidenschaft für Swing und Mainstream Jazz – kraftvoll, elegant und voller Seele.

Niesteroks warmer, nuancenreicher Ton sowie seine unverwechselbare Phrasierung verleihen seiner musikalischen Sprache eine besondere Tiefe, die sowohl langjährige Jazzfans als auch neue und vor allem junge Hörer:innen gleichermaßen begeistert.

Bereits während seines Studiums an der Hochschule für Musik und Tanz Köln brachte ihn seine Konzerttätigkeit unter anderem nach Indien und Südkorea und als Preisträger des Kobe Jazz Street Awards zweimal nach Japan.

Gemeinsam mit seinem hochkarätig besetzen Quartett lässt er die Ära von Oscar Peterson, Count Basie und Clark Terry neu aufleben. Der Sound ist traditionsbewusst, doch nie nostalgisch – frisch, beweglich und voller Energie. Ein Abend, der zeigt, wie lebendig und zeitgemäß klassischer Jazz klingen kann.