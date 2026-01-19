Nachdem im letzten Jahr der Testlauf von „Work Hard. Play Hard“ so erfolgreich verlief, gibt es nun mit „Work Hard. Play Hard. 2.0“ eine Fortsetzung!

Wohl niemand auf diesem Planeten kann die aktuelle Arbeitswelt mit dem Schwerpunkt Coaching und Persönlichkeitsentwicklung besser und selbstironischer aufarbeiten als Timo Wopp. Denn niemand hat sich mehr Gewinner-Prinzipien, Leadership-Techniken und Karriere-Kompässe draufgezogen als er. Niemand täuscht Empathie überzeugender vor und lebt strikter nach dem Mantra „Fake it till you make it”. Und obwohl Timo Wopp damit die menschgewordene Quintessenz aller Business-Coaching ist, holt er sich an diesem Abend tatkräftige Unterstützung aus seinem Meiterschüler:innen-Pool auf die Bühne, um gemeinschaftlich die anwesenden Zuschauer:innen direkt ins Nirvana zu coachen.