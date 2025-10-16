Timon Krause: Messias

TIMON KRAUSE, einer der renommiertesten Mentalisten Europas, setzt seine erfolgreiche "Messias" Tournee aus dem Jahr 2024 fort!

In seiner Show "Messias" erforscht der bereits als "Best European Mentalist" ausgezeichnete TIMON KRAUSE die Grenzen des menschlichen Geistes und der Massenpsychologie. Er stellt dabei Fragen wie: Wie manipulierbar sind wir wirklich? Wo werden wir unbemerkt beeinflusst und wie können wir uns schützen? Mit einer gekonnten Verschmelzung von Mentalismus, Psychologie und Philosophie bietet Krause seinem Publikum nicht nur Unterhaltung, sondern auch wertvolle Einblicke in die Funktionsweise unseres Geistes. TIMON KRAUSE, der auch als Bestseller-Autor und Speaker bekannt ist, legt großen Wert darauf, dass seine Shows sowohl faszinierend als auch lehrreich sind. Neben spektakulären Demonstrationen seiner mentalistischen Fähigkeiten teilt er auch praktische "Mind Hacks" für den Alltag mit seinem Publikum.