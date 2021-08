„Comedy in Mind“ ist das neue Entertainmentprogramm des 25-jährigen Mentalisten Timon Krause. Seine Fähigkeiten im Gedankenlesen und seine Stories zeigen die strange Welt des Showbiz. Ob es eine gute Idee ist, bei Auftritten im KitKat Club Berlin oder bei verschwörerischen Angeboten auf Instagram in die Köpfe der Menschen einzutauchen? „Unbedingt“, findet Timon Krause. Er verblüfft, unterhält und überrascht mit seinen Geschichten, Skills und Tipps zum Gedankenlesen im Alltag. Und findet Dinge heraus, die noch nicht mal Eure besten Freundinnen und Freunde wissen.

„Comedy in Mind“ nimmt die Zuschauer mit auf eine visuelle und unterhaltsame Zeitreise von Timons Weg über fragwürdige Angebote und turbulente Nächte in Las Vegas bis hin zu einem Treffen mit Uri Geller – und einem unerwarteten Finale.

In seinem neuen Live-Programm vereint Timon Krause seine mentalen Fähigkeiten mit der Kunst des Stand-Ups.

Timon Krause wurde in Deutschland geboren und studierte Philosophie in Amsterdam. Seine mentalen Fähigkeiten hat er in Neuseeland erlernt und war mit seinem ersten Programm „MindGames" auf allen Kontinenten unterwegs. Schon mit 16 veröffentlichte er sein erstes Buch zum Thema Gedankenlesen. Sein aktuelles Buch „Du bist Mentalist!“ ist 2018 im Campus Verlag erschienen. 2016 bis 2018 wurde er zum „Best European Mentalist" ernannt und war damit der jüngste Künstler, dem dieser Titel je verliehen wurde. Von Bühnen- bis zu TV-Auftritten ist Krause medial überall unterwegs, sogar das Finale von „Holland´s Got Talent" hat er bestritten und war bereits zu bei Gast bei „Penn & Teller Fool Us“.