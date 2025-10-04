Geboren in Deutschland, ausgebildet in Neuseeland und ansässig in Amsterdam, ist Timon mit seiner Show bereits rund um die Welt gereist.

Neben seinen Auftritten als Mentalist teilt der junge Philosoph und Autor seine eigenen Gedanken regelmäßig in Vorträgen und Publikationen.

Für Timon Krause ist das Geben von Magie die Passion seines Lebens. Schon im Alter von 16 Jahren veröﬀentlichte er sein erstes Buch zum Thema Gedankenlesen. Ihm wurde, unter anderem, als jüngster Preisträger aller Zeiten der Titel “Best European Mentalist” verliehen. Er gewann den Preis der US-Hitshow „Fool Us“.

In seiner Show "Messias" erforscht Krause die Grenzen des menschlichen Geistes und der Massenpsychologie. Er stellt dabei Fragen wie: Wie manipulierbar sind wir wirklich? Wo werden wir unbemerkt beeinflusst und wie können wir uns schützen? Mit einer gekonnten Verschmelzung von Mentalismus, Psychologie und Philosophie bietet Krause seinem Publikum nicht nur Unterhaltung, sondern auch wertvolle Einblicke in die Funktionsweise unseres Geistes. Timon Krause, der auch als Bestseller-Autor und Speaker bekannt ist, legt großen Wert darauf, dass seine Shows sowohl faszinierend als auch lehrreich sind. Neben spektakulären Demonstrationen seiner mentalistischen Fähigkeiten teilt er auch praktische "Mind Hacks" für den Alltag mit seinem Publikum. Krauses Vorstellungen sind bekannt für ihre einzigartige Mischung aus Verblüffung, Humor und Tiefgang. Fans und Interessierte sollten sich die neuen Termine im Herbst 2025 nicht entgehen lassen.