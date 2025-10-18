Seit 2011 spielten Brit Floyd weltweit über 1.000 Konzerte.

Und konzertierte in Locations wie dem Red Rocks Amphitheatre in Denver, dem Greek Theatre in Los Angeles oder der Radio City Music Hall in Manhattan aus dem musikalischen Gesamtwerk der britischen Rockband Pink Floyd.

Nach Touren zu „The Dark Side Of The Moon“ im Jahr 2023 und „The Division Bell“ im Jahr 2024 widmet sich die Band um Sänger und Gitarrist Damian Darlington nun auch dem Klassiker-Album „Wish You Were Here“. Blickt man auf die erfolgreichsten Jahre von Pink Floyd, so steht „Wish You Were Here“ gewissermaßen im Zentrum zwischen „The Dark Side Of The Moon“ (1973) und dem 1979 veröffentlichten „The Wall“, die zweifelsfrei beide zu den wichtigsten Alben der 70er-Jahre zählen. Auch heute noch gelten Pink Floyd nach wie vor als eine der wichtigsten und erfolgreichsten Bands des Progressive Rock und „Wish You Were Here“ als Meilenstein ihrer Karriere.

Aus Anlass des 50. Jubiläums des 1975 erschienenen Albums wird die Tribute-Band das Album in voller Länge präsentieren und darüber hinaus einige Klassiker der Band zum Besten geben. Mitsamt imposanter Laser- und Lichtshow sowie theatralischer Inszenierung wird das zweieinhalbstündige Konzert zu einem multidimensionalen Spektakel, dass dem musikalischen Erbe von Pink Floyd auf ganzer Linie Tribut zollt.

2011 von Mastermind Damian Darlington in Liverpool gegründet, gingen Brit Floyd aus The Australian Pink Floyd Show hervor, da Darlington überzeugt war, eine noch bessere Tribute-Show bieten zu können. Der Musiker kam bereits im Alter von 13 Jahren mit Pink Floyd in Berührung, sah sie 1994 zum ersten Mal und gründete im gleichen Jahr seine erste Tribute-Band. Gemeinsam mit Weltklasse-Musiker*innen wie Ian Cattell (Bass und Gesang), Arran Ahmun (Drums), dem Multiinstrumentalisten Ryan Sranich und vielen weiteren wechselnden Musiker*innen, kreierte er mit Brit Floyd ein einzigartiges Tribute-Band-Erlebnis und tourte weltweit mit der gesamten Diskografie von Pink Floyd.