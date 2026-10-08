Mit „99 Mind Hacks LIVE“ bringt Timon Krause, Deutschlands erfolgreichster Mentalist und SPIEGEL-Bestsellerautor, seinen gefeierten Erfolgstitel als interaktive Lesereise auf die Bühne. Der 31-Jährige zählt zu den prägendsten Künstlern der modernen Mentalmagie und begeistert seit Jahren ein breites Publikum live, im Fernsehen und mit seinen Büchern. In seiner Show verbindet Krause angewandte Psychologie mit Unterhaltung auf höchstem Niveau und präsentiert wirkungsvolle Mind Hacks für den Alltag – überraschend, leicht verständlich und sofort umsetzbar. Themen wie Fokus, Stimmung, Gedächtnis und digitale Balance werden dabei ebenso unterhaltsam wie praxisnah vermittelt. Ein besonderes Highlight ist die enge Interaktion mit dem Publikum: Fragen werden live beantwortet, individuelle Impulse direkt auf der Bühne erlebbar gemacht.

Mit der Haltung „Glück und Glücklichsein sind erlernbar“ setzt Timon Krause 2027 den nächsten Meilenstein: Mit seinem neuen Live-Programm „HAPPY 2027“ geht er auf große Deutschlandtour. Die Show vereint Mentalmagie, Hypnose und moderne Psychologie zu einem emotionalen und zugleich inspirierenden Erlebnis, das weit über klassisches Entertainment hinausgeht. „HAPPY 2027“ stellt die richtigen Fragen nach Glück, innerer Haltung und persönlichem Potenzial – und lädt das Publikum ein, Denken, Fühlen und Handeln neu zu betrachten.