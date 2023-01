Azad, Komboz Tour 2023

TOUR Komboz Tour 2023

Das hat es bei AZAD bisher noch nicht gegeben: Die Deutschrap-Legende kündigt mit „Komboz“ sein bislang ambitioniertestes – und womöglich spannendstes – Album an. Der Frankfurter Rapper, der sich nach eigenen Aussagen „in neuen Styles und Genres ausprobieren“ möchte, konnte für sein elftes Studioalbum zahlreiche Kollaborationen auffahren, die selbst langjährige Fans überraschen dürften. Mit der ersten Single „Money“ feat. Dardan & Yustinez ZA lieferte AZAD zudem einen regelrechten Sommer Banger, welcher inbesondere Live die Clubs zum Beben bringen wird. Die gleichnamige „Komboz“ Tour wird AZAD im Februar 2023 nach Hannover, Lyss, Stuttgart (10. Februar, Im Wizemann), Frankfurt, München, Köln, Berlin und Hamburg führen.

„Ich freue mich sehr euch auf eine musikalische Reise mitzunehmen. Mein neues Album hat das Konzept in jedem Song, wilde Kombinationen/Komboz mit anderen Künstler*innen zu haben. Sowohl musikalisch als auch bei der Wahl der Gäste wollte ich das es weitestgehend anders und unvorhersehbar ist. (…) So wird es mal ein klassischer Rap-Song, mal etwas hittiges und mal Trap oder auch Drill. Mal Deep, mal tanzbar und mal „in your face“. Aber auf jeden Fall abwechslungsreich und immer high end. “ schrieb AZAD erst kürzlich auf seinem Instagram-Kanal.

Nach über zwei Dekaden im Geschäft habe er als Rapper auch einen gewissen Anspruch an sich selbst, weitestgehend alle Stile die ihm Gefallen „auf höchstem Niveau zu beherrschen und ein Meister aller Klassen zu sein“, wie er ausführt. Die Musik sei noch immer seine große Liebe, bei welcher er „alle Stile und Neuerungen mit großer Neugier und Interesse“ aufsauge und auf Platte bannt. Man darf auf „Komboz“ ganz besonders gespannt sein – und auch bei den kommenden acht Terminen könnte es auf der Bühne noch zu großen Überraschungen kommen.