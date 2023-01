TOUR Live 2023

PRÄSENTIERT VON metal.de, Musix, Sonic Seducer

VERANSTALTER Music Circus Concertbüro GmbH

Die Veranstaltung wurde vom 23.02.2022 auf den 19.02.2023 verschoben. Alle Tickets behalten ihre Gültigkeit!

Nachdem sie bereits neun Studioalben veröffentlicht und sich auf über 800 Shows den A**** abgespielt haben, ist die finnische Metalband TURMION KÄTILÖT nun auf dem besten Wege, die ganze Welt für sich zu erobern. Von Anfang an eilte Turmion Kätilöt der Ruf einer großartigen Liveband voraus. Discobeats aus den 90ern, “Metal to the pedal”, Melodien, Sing-a-longs, was es auch sei – es gibt keine Regeln! Doch wenn man hinter die Fassade schaut, findet man die Dunkelheit, die mit ihrem Finger auf dich zeigt.

Das zehnte Album “Omen X” wird am 13.1.2023 in 36 Ländern veröffentlicht Nuclear Blast) und Turmion Kätilöt werden dies in ganz Europa präsentieren, wenn sie zuerst als Support mit Nightwish touren und dann ihre eigene Tour spielen.