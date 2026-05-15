Timur hat ein Programm geschrieben! Besser gesagt: die erste Solo Comedyshow. Auf Instagram kennt man ihn als timurs.time – queer, lustig, ein bisschen besorgniserregend und meistens geschminkt. In seinen Videos nimmt er vor allem Klassiker der Schullektüre unter die Lupe – mit Humor, Haltung und ein bisschen Chaos.

Und jetzt geht es mit „Unfaggottable“ auf die Bühne! Es wird queer, es wird lustig und was genau passiert, weiß niemand – am wenigsten Timur selbst. Aber sicher ist: Wer kommt, verlässt den Abend ein kleines Stück queerer. Zwischen Glitzer, Germanistik und geistiger Gesundheit entsteht eine Show irgendwo zwischen Stand-up, Tagebuch und Therapie.

Bring deine Freund:innen mit und lass die Erwartungen lieber zuhause.