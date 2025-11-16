Tina Häussermann - Supertina rettet die Welt - im Rahmen ihrer Möglichkeiten

Sind Sie noch zu retten?

Dann kommen Sie. Supertina rettet alles was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Wälder, Kieferorthopäden, Müllmänner, Stangensellerie und Staatsangelegenheiten. Mit Superkräften wie Empathie, Höflichkeit und Allmachtsphantasien rückt sie Klima, Orangenkonfitüre und Kojoten auf den Leib.

Und um gleich auch das zu klären: Ja, auch Supertina versucht ihren Kindern zu erklären, dass das Zimmer nicht erst aufzuräumen ist, wenn das WLAN-Signal nicht mehr durchkommt.

Die Kabarettistin und Sängerin Tina Häussermann erzählt aus ihrem Leben zwischen Wonder Woman und Wonderbra. Sie ist an diesem Abend zur rechten Zeit am rechten Ort und grübelt über die Endlichkeit von Superheldinnen. Was wird einst bei ihr selbst in Stein gemeißelt sein? Wie wär‘s mit: Guck nicht so blöd, ich läg jetzt auch lieber am Strand!

Die Trägerin des Deutschen Kabarettpreises hat ihren neuesten Streich ausgeheckt. Gesellschaftspolitisch. Korrekt und unkorrekt, aber immer frisch gezapft vom Fass. Mit Krone und Geschmack. Ohne Einzelzimmerzuschlag und versteckte Fette, dafür mit ihren 88 schwarz-weißen Untertanen. Von allem etwas und von allem sehr viel.

Die Heldin ist anwesend.Jetzt sind Sie dran!