In einer (hoffentlich) lauen Sommernacht erwartet das Publikum ein Feuerwerk aus Häussermanns beliebtesten Songs und bisher selten gehörten Schätzen.

Die Künstlerin verspricht: "Nach 25 Jahren auf der Bühne habe ich einen wahren Fundus an Liedern angesammelt. Aus 14 Programmen schlummern einige davon seit Jahren in der Schublade. An diesem Abend ist es an der Zeit, sie wieder zum Leben zu erwecken!"

Häussermann, bekannt für ihre messerscharfen Texte und ihre stimmliche Vielseitigkeit, wird an diesem Abend alle Register ziehen. Neben ihren Kabarett-Hits dürfen sich Fans auch auf Highlights aus ihrem Jazz-Repertoire freuen. Sie liefert in diesem Summernight-Special den einzigartigen Soundtrack ihres Künstlerinnen-Lebens. Inklusive so mancher Backstage-Geheimnisse. Mit ihrer unverwechselbaren Mischung aus Humor, Tiefgang und musikalischer Finesse garantiert Tina Häussermann ein Konzert voller Überraschungen unter Stuttgarts Sternenhimmel.

Veranstaltung bestuhlt mit freier Platzwahl. Bei schlechtem Wetter findet die Veranstaltung im Renitenztheater statt.