Tina Harrison & DirTy JoB Rock the Blues!

Sängerin Tina Harrison aus Michigan, überzeugt durch ihre kraftvolle Stimme und ausdrucksstarke Interpretationen. Sie freut sich erneut auf das Jazzclub-Publikum, das spürt, dass sie es liebt! Gitarre, Bass & Drums prägen den groovigen, lebendigen Charakter der Band, die bekannte, sowie weniger bekannte Nummern mit eigenem Feeling interpretiert.

Mit Holger Weitz hat DirTy JoB einen erfahrenen, hervorragenden Gitarristen ins Team holen können.

Hans Foehrenbach liebt seinen Bass, der ihn fast ins Publikum fegt!

Drummer Peter Sauter, bei verschieden regionalen Projekten aktiv, rockt das Ganze mit einem soliden groovigen Stil.

Tina the Voice & Band Rock the Blues!