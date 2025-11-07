Tina Harrison & DirTy JoB

Jazzclub77 Wiesloch Bahnhofstraße 9, 69168 Wiesloch

Tina Harrison & DirTy JoB Rock the Blues! 

Sängerin Tina Harrison aus Michigan, überzeugt durch ihre kraftvolle Stimme und ausdrucksstarke Interpretationen. Sie freut sich erneut auf das Jazzclub-Publikum, das spürt, dass sie es liebt! Gitarre, Bass & Drums prägen den groovigen, lebendigen Charakter der Band, die bekannte, sowie weniger bekannte Nummern mit eigenem Feeling interpretiert.

  • Mit Holger Weitz hat DirTy JoB einen erfahrenen, hervorragenden Gitarristen ins Team holen können.
  • Hans Foehrenbach liebt seinen Bass, der ihn fast ins Publikum fegt!
  • Drummer Peter Sauter, bei verschieden regionalen Projekten aktiv, rockt das Ganze mit einem soliden groovigen Stil.

Tina the Voice & Band Rock the Blues!

