Tina's Pub-Quiz

Im Rahmen seiner Community-Events verwandelt sich der Landesfilmdienst Baden-Württemberg e.V. (LFD) am Mittwoch, 12. Juni um 18.30 Uhr in einen Irish Pub: Neben einem spannenden Pub-Quiz, das Fragen für alle Altersgruppen bereithält, werden an der Bar des Alten Wehrhauses zu traditioneller irischer Musik typische Kaltgetränke und Irish Whiskey ausgeschenkt.

Mit den Afterwork-Veranstaltungen möchte der Landesfilmdienst interessierte Menschen zum Mitmachen motivieren, die Gemeinschaft stärken und kreativen Ideen in Esslingen einen Raum geben. Die kostenlosen Open-Community-Events finden immer mittwochs ab 18.30 Uhr im Alten Wehrhaus des Landesfilmdiensts am Hammerkanal in der Neckarstr. 53 (zwischen Mörike-Gymnasium und Maille-Kreuzung) statt. Weitere Informationen gibt es auch unter https://lfd-bw.de/events