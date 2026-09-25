Tina Stroheker: Bewegungen, Svendborg. Eine poetische Erkundung

2026 jährt sich Bertolt Brechts Todestag zum 70. Mal.

Zwischen 1933 und 1939 lebten er und seine Familie im dänischen Exil. In Svendborg auf der Insel Fünen hatten sie ein altes Fischerhaus gefunden. Vor den Fenstern liegt der Sund, Deutschland ist nicht weit entfernt und war für die Flüchtlinge doch nicht erreichbar. Was für eine Situation! Das Haus wird heute von der Stadt Svendborg Schriftstellerinnen und Schriftstellern als Arbeitsstätte überlassen. Auch Tina Stroheker war zu Gast. Im Gespräch mit den einstigen Bewohnern, mit ihrer Umgebung und vielen Texten hat sie einen beeindruckenden Gedichtzyklus geschrieben.

Den Abend moderiert Literaturhausleiter Dr. Anton Knittel.

Tina Stroheker, 1948 in Ulm geboren, lebt in Eislingen/Fils als freie Schriftstellerin und Gestalterin literarischer Projekte. Sie hat zahlreiche Bücher veröffentlicht, in der Edition Klöpfer im Kröner Verlag zuletzt „Hana oder Das böhmische Geschenk“ (2021). Tina Stroheker wurde u. a. mit dem Stipendium der Villa Massimo, dem Literaturpreis der Stadt Stuttgart, dem Andreas-Gryphius-Preis, dem Berthold-Auerbach-Literaturpreis und dem Sudetendeutschen Kulturpreis für Literatur und Publizistik ausgezeichnet. Tina Stroheker ist Mitglied im PEN Deutschland.