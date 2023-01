Was für eine Frau! Was für eine Stimme! Was für eine Karriere!

Die Tribute Show TINA – THE ROCK LEGEND feiert die Powerfrau und Pop-Ikone Tina Turner mit all ihren großen Hits, live performt von einem hochkarätig besetztem Ensemble aus erstklassigen Sängern, Musikern und Tänzern. Songs wie „Private Dancer“, „Simply the Best“ oder „Golden Eye“ brachten Tina Turner mehr als 180 Millionen verkaufte Platten ein.

TINA – THE ROCK LEGEND bringt sie unglaublich nah am Original zurück auf die Bühne!

