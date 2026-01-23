Das ultimative Tribute-Event für die unvergleichliche Powerfrau mit der markanten Stimme auf großer Tournee durch Deutschland.

Sie war bereit alle Regeln zu brechen. Tina Turners Lebensgeschichte ist eine Quelle der Inspiration. Ihre Musik: ein kraftvolles Kaleidoskop genreübergreifender Top-Hits von Rock und Pop bis hin zu Soul und R&B. Ihre Live Auftritte: energiegeladen, einzigartig, leidenschaftlich, ikonisch. "TINA – The Rock Legend" bringt die unvergleichliche Energie und Leidenschaft von Tina Turners außergewöhnlichen Bühnenshows zurück.