Tina Turner Tribute Show - Simply Tina

Open-Air-Konzert

bis

Marktplatz Rothenburg ob der Tauber 91541 Rothenburg ob der Tauber

„Simply-Tina“ ist eine musikalische Hommage an eine der größten Künstlerinnen unserer Zeit.

Diese Tribute-Show feiert das Beste aus über fünfzig Jahren Tina Turner – von ihren Anfängen mit Klassikern wie „River Deep Mountain High“ und „Proud Mary“ bis hin zu ihren unvergesslichen Solohits wie „What’s Love Got to Do with It“, „Simply the Best“ und „Private Dancer“. Die Ausnahmesängerin Bonita Niessen bringt mit beeindruckender Bühnenpräsenz und ihrer sensationellen Stimme die größten Hits auf die Bühne – authentisch, voller leidenschaftlicher Energie und mit einer mitreißenden Live-Performance. Gemeinsam mit einer erstklassigen Band und bezaubernden Background-Sängerinnen entführt sie das Publikum auf eine musikalische Reise durch fünf Jahrzehnte Tina Turner! 

Line Up: Bonita Niessen / Lead Vocal, Nadine Jagusch / Sax, Bernd Aufermann / Git, Dennis Hormes / Git, Andres Döbbe / keys, Tim Demuth / Drums, Marc Herrmann / Bass. Backing Vocals: Annika Peters, Ca MI.

Königin des Rock`n Roll Authentisch, energiegeladen & unvergesslich! 

Info

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Konzerte & Live-Musik
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