»Tina zieht an« – Das Kreatief-Musical

× Erweitern Fotos: Michael Schaffert

Vom 27. Juni bis 3. August 2025 verwandelt sich das Gelände rund um das Neckarsulmer Schützenhaus wieder in eine Musicalbühne unter freiem Himmel. Was passiert, wenn Träume auf Realität treffen, wenn Mut auf Widerstände stößt und wenn Freundschaft Türen öffnet, die längst verschlossen schienen? Das neue Kreatief-Musical »Tina zieht an« nimmt das Publikum mit auf eine bewegende Reise in die schillernde Welt der Mode – und mitten hinein in das Leben einer jungen Frau, die nie aufgibt.