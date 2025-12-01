Tineke Postma Group

Die sehr profilierte Altsaxophonistin aus den Niederlanden ist erstmals im Jazzkeller zu hören: Tineke Postma ist seit zwei Jahrzehnten als Bandleaderin auf den Jazzbühnen der Welt unterwegs!

Wayne Shorter erklärte sie zur Nachfolgerin in seinem Quartett, wegen ihrer Offenheit und Furchtlosigkeit gegenüber neuen Wegen und Ausdrucksformen im Jazz. Ihr vielgelobtes Album „Aria“ ist ein weiterer Beweis ihrer schöpferischen Ausdruckskraft.

Da braucht es exzellente Begleitmusiker wie Robert Landfermann, Bassist im Pablo Held Trio, bei uns zu hören war er mit Jorge Rossy. International besetzt auch die Gitarre mit dem Tschechen David Dorůžka, Berklee Absolvent und Schüler von Pat Metheny. Sowie dem amerikanischen Schlagzeuger Tristan Renfrow, der in Amsterdam lebt und arbeitet, so ergab sich schnell eine Zusammenarbeit mit Tineke Postma.