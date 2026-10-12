"Pax".

Piano Trios gibt es weltweit viele, die klassische Basisformation des Jazz hat in den letzten Jahres ein fulminantes Revival erlebt. Doch wenn man nach der Essenz aller derzeit tourenden Trios dieser Bewegung sucht, sticht, wenn es um die Akzeptanz beim Publikum und den unverwechselbaren, eigenständigen Sound geht, aus internationaler Perspektive das Tingvall Trio aus Hamburg hervor.

Konzerte in mehr als 30 Ländern, eine Handvoll Auszeichnungen mit dem ECHO JAZZ als „Ensemble“ und „Live Act“ des Jahres, Jazz Awards in Gold für jedes einzelne ihrer Studioalben, Platz 1 der Jazzcharts, ja sogar hohe Platzierungen in den Pop Charts, die Popularität der drei ist auf dem Niveau aktueller Popbands angekommen.

Das Trio spielt seit zwei Jahrzehnten immer in der gleichen Besetzung mit Martin Tingvall (Piano), Omar Rodriguez Calvo (Kontrabass) und Jürgen Spiegel (Schlagzeug) und feierte 2023 sein 20 jähriges Bühnenjubiläum und mit BIRDS eine weitere # 1 der Deutschen Jazzcharts. Im August 2025 erschien das fantastische neue Album PAX.