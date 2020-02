TINI - „Quiero Volver“ Tour Europe 2020

Viele kennen sie noch als gefeierten Star der Disney Channel Serie „Violetta“, der weltweit erfolgreichsten Serie für Mädchen, doch inwzischen ist die sympathische Argentinierin Martina „Tini“ Stoessl auch im realen Leben mit ihrer eigenen Musik auf dem Weg zum globalen Pop-Phänomen!

Ihr Debutalbum „Tini“ von 2016 verzeichnet inzwischen über zwei Milliarden (!!) Streams – und der Nachfolger „Quiero Volver“ von 2018, der mit Hits wie „22“ (feat. Greeicy), „Sad Song“ featuring Alesso, „Oye“ mit Sebastián Yatra aufwartet, geht in eine ähnlich erfolgreiche Richtung. Ihre Konzerte sind spektakuläre Show-Ereignisse, die weltweit zunehmend mehr Fans begeistern: Allein in Deutschland, Österreich und der Schweiz verkaufte TINI bei ihrer letzten Tournee über 150.000 Tickets. Kein Wunder also, dass sich die internationale Presse inzwischen mit Lobeshymnen überschlägt. Mit ihrer neuen Single „Fresa“, die kurz nach Veröffentlichung bereits über 35 Millionen YouTube Views verzeichnet, kommt TINI nun für 14 Termine auf Europatournee und spielt dabei in sechs Deutschland-Termine und einen Schweiz-Termin.

Das nimmermüde Energiebündel arbeitet seit ihrem Durchbruch mit dem Sendestart der Disney Channel Serie „Violetta“ in 2014 scheinbar ununterbrochen. Neben der Veröffentlichung ihrer bisher zwei Alben und daraus folgenden weltweiten PR- und Konzertterminen nimmt sie sich nicht nur die Zeit für Gastfeatures wie zuletzt beim Flo Rida Remix von Alvaro Solers Single „La Cintura“, das die beiden bei den Latin American Music Awards live auf der Bühne performten, sondern ist zudem u.a. als Jurorin bei „La Voz“ (The Voice Argentina) sowie als Testimonial für Pantene, Adidas und Revlon Dauergast im lateinamerikanischen TV. Als rühriger Social Media Star erreicht sie mit ihren Kanälen inzwischen über zwölf Millionen Fans und Follower!