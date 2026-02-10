In ALLES WIRD SUPER GUT* erklärt Tino, dass er sich das letzte Mal geirrt hat. Und dafür möchte er sich ganz öffentlich bei allen Künstlichen Intelligenzen entschuldigen.

Er hat unter massiver Gewaltandrohung darum gebeten, das ausrichten zu lassen. Er kann gerade nicht zu diesem Programmheft kommen, weil das zu kreativ ist. Er soll gefälligst Sachen machen, die sich noch nicht von mir automatisieren lassen (hauptsächlich putzen und sich ärgern). Mit Stand-up, Songs und Cartoons entsteht ein Abend, der ablenkt. Von Dingen, die es nicht gibt. ✓ bestätigt Tino ist größtenteils körperlich anwesend. Das sagen nicht nur wir. ✓ korrekt ALLES WIRD SUPER GUT* ist ein Abend voller Hoffnung, der sich tapfer gegen die Fakten stemmt. Sie lesen das hier doch gerade. Und wer liest, der lebt. In ALLES WIRD SUPER GUT* nimmt Tino Bomelino das Publikum mit auf einen ????⃥????̸????⃥????̸????⃥????̸????⃥ Abend voller positiver Perspektiven! Sie leben IMMER NOCH?! Na, das ist doch ein gutes Zeichen! ☺☺☺ ALLES WIRD SUPER GUT* ist ein Programm, das beruhigt. Und falls sich zwischendurch ein Gedanke einschleicht, der nicht ganz passt — kein Problem.

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