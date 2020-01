Tino Bomelino ist der neue Tino Bomelino der deutschen Comedy. Ein Virtuose an der Loopstation, dem Kinderkeyboard, dem Zeichenstift und der affektiven Störung. Der erste weiße Mann, den alle lieben. Pointen, die Sie so noch nie gehört haben, meisterhaft komponiert zu einem formvollendeten Obstsalat der Unterhaltsamkeit. Lieder, bei denen sie sich wundern werden, sie nicht vermisst zu haben. Bilder, die sie mit ihrer Netzhaut auf dem Kopf wahrnehmen werden, die ihr Gehirn aber für Sie umdrehen wird*.

Dieses Programm ist gegenüber herkömmlichen Comedyprogrammen 120% effizienter. Wenn Sie diesen Abend in einem Satz zusammenfassen müssten, würden Sie sagen: "Ja, weiß ich jetzt auch nicht. Wie soll das gehen?" Ein Abend, der eine Frage berührt, die viele Menschen umtreibt: "Wie soll ich mich auf etwas festlegen, wenn ich doch jeden Tag eine andere Person bin?"

Glauben Sie mir (Tino Bomelino), wenn ich in diesem Pressetext behaupte, dass Tino Bomelino ein Programm erschaffen hat, das wirklich mindestens ok, wenn nicht sogar überragend ist. Denn wenn Tino sich etwas in den Kopf setzt, dann gibt es nichts, was ihn davon