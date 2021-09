Tino Bomelino

Bist du mit deinem Leben nicht zufrieden? Du siehst eine Packung Scheiblettenkäse in der Sonne schmelzen und denkst dir “same”? Du hast gerade drei Fragen gelesen? Dann ist diese Show so extrem falsch für dich, dass es wieder maximal richtig ist!

Wär dieses Programm ein Boot, wär es ein Doppeldeckerkatamaran und für eine Bühne komplett ungeeignet! Tut tut!

Mit der Kraft der Power ist nicht nur ein Comedy-Programm sondern auch ein illegaler Handelsplatz für Pyramiden. Bringe mir eine kleine Pyramide mit, das ist deine Anfangsinvestition. Überrede nun 10 Freunde mitzumachen und du bekommst 100% garantiert deine Pyramide zurück!!! (Die Kratzer waren schon)! Es könnte einfacher sein!!! Ist es aber nicht?????

Falls du dich jetzt fragst worum es in diesem Programm überhaupt geht, dann hast du mich ertappt ok?!?!? Ich verspreche dir, dass ich bis zu diesem Termin auf jeden Fall irgendwas megalustiges vorbereitet habe. Es wird Bilder geben, außerdem werde ich lustige Dinge erzählen und Songs auf der Loopstation singen, die mir definitiv bis dahin eingefallen sind. Was willst Du noch von mir meine Güte?!! Weitere Versprechungen, die ich hundertprozentig einhalten werde:

Exklusivgarantie: Werde ich die Gags genau so auch in anderen Städten erzählen? - Ja. Werde ich mich dabei aber so wohl wie in deiner Stadt fühlen? - Auch ja.

Besuche dieses Programm 1 Mal und steige sofort zum Rang des Powerschlawiners auf. Powerschlawiner sind besser als normale Menschen. Sie können genau passend auf Toilette gehen (nicht zu früh und nicht zu spät) und megagut an der Kasse die schweren Gegenstände zuerst in die Tüte sortieren.

Besuche dieses Programm 5 Mal und du wirst die Billigversion von Erleuchtet und erhältst eine 5 minütige sehr unangenehme Unterhaltung mit dem “”“Künstler”””.

Besuche dieses Programm 19 Mal und du bekommst zehntausend Liebcoins und ich frage dich exklisiv, was mit dir eigentlich nicht in Ordnung ist, bring dich in dein Heiabett und geb dir ein - ach was soll’s zwei(!) Gute-Nacht-Küsschen.

Du bekommst auf jeden Fall dein Geld zurück, wenn du nicht zufrieden bist und mich fangen kannst!! Ansonsten schau meinem Vermögen beim Wachsen zu!

Die Kraft der Power sei mit dir! Dein Tino Bomelino

www.bomelino.de