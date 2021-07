× Erweitern Foto: Pixabay Mikrophon

Anspruchsvoll interpretierte Coverversionen der besten Songs aus Rock & Pop vermischt mit eigenen Songs: Eine Mischung aus Groove und Gänsehaut, zelebriert von drei Ausnahmemusikern mit viel Seele und Klasse.

Biggi Binder, Klaus Marquardt und Micha Schad, alles Mitglieder der erfolgreichen schwäbischen Folkrockband Wendrsonn, verzaubern durch ihre hautnahe, energiegeladene Performance und fesseln die Zuhörer mit ihrem vielseitigen und facettenreichen Programm.

Spread your tiny wings and fly away: Kein Problem mit diesem authentischen Sound und dieser puren, virtuosen Spielfreude, die schlicht und ergreifend unter die Haut geht. Tiny Wings: Handgemachte Musik. Gefühlvoll und voller Energie.

Biggi Binder: Vocals & Cajon – Biggi Binder ist neben Markus Stricker die Frontfrau von Wendrsonn und war die Stimme von Aqua Le Le und Mayer.

Micha Schad: Guitarsn – Micha Schad ist der Gitarrist von Wendrsonn und war Mitglied beim Metropolis Acoustic Duo, bei Barbed Wire und Jenzone Pepperone..

Klaus Marquardt: Violin, Guitar & Vocals – Klaus Marquardt ist der Geiger von Wendrsonn, ist

1. Konzertmeister des Orchesters der Kulturen und spielte u.a. mit Jon Lord, Miller Anderson, Fantastische Vier, Silje Nergaard, Waldo Weathers, u.v.m