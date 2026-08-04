Die Band "Tiny Wings" mit der bestens bekannten Sängerin Biggi Binder, dem Gitarristen von "Wendrsonn", Micha Schad sowie dem Geiger Klaus Marquart, der viele Jahre in Urbach gelebt hat, geht die beliebte Konzertreihe ins Finale für dieses Jahr.

"Tiny Wings" spielen eigene Songs vermischt mit anspruchsvoll interpretierte Coverversionen der besten Songs aus Rock & Pop:

Eine Mischung aus Groove und Gänsehaut, zelebriert von drei Ausnahmemusikern mit viel Seele und Klasse…