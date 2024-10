Tippelei - Gruselführung

Schaurige Geschichten - Poltergeist, Mord und Leichenöffnungen ... Dunkle Gestalten huschen durchs nächtliche Pfedelbach.

Begeben Sie sich im Schein der Laterne auf eine Zeitreise in die nicht immer so gute alte Zeit und erleben Sie wirklich wahre Pfedelbacher Gruselgeschichten in mächtigen Gebäuden, dunklen Verliesen und kühlen Kellern. Dabei darf ein schaurig heißes Getränk nicht fehlen.

Treffpunkt: 18 Uhr an der Evangelischen Kirche Pfedelbach

Dauer: ca. 2 - 2,5 Stunden

Anmeldung bis 19.11.2024