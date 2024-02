Tippelei - Kinderführung

So lebte man im Pfedelbacher Schloss. Führung für 7- bis 9-jährige Kinder.

Im Schloss empfängt euch „Fürstin Felicitas“ und erzählt bei einer Tasse heißer Schokolade aus dem Leben als Prinzessin und Fürstin vor 300 Jahren. Natürlich schauen wir uns anschließend das Schloss, das heutige Gasthaus Sonne und das große Fürstenfass an. Zum Abschluss kannst du ausprobieren, was die Prinzen und Prinzessinnen früher gespielt haben sowie in die Kleider von Prinz und Prinzessin schlüpfen.

Treffpunkt: 15 Uhr an der Schlossbrücke des Pfedelbacher Schlosses

Dauer: ca. 2 Stunden

Anmeldung bis 19.03.2024