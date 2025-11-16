Tippelei - Teestunde mit Fürstin Felicitas

Im Februar 1737 bekam Pfedelbach eine neue „Landesmutter“: Die noch nicht einmal 15jährige Felicitas heiratete damals Ferdinand Graf von Hohenlohe-Pfedelbach.

Begleiten Sie Fürstin Felicitas bei einem Rundgang durchs Pfedelbacher Schloss und durch ihren Witwensitz „Gasthaus Sonne“. Erfahren Sie Wissenswertes aus dem kurzen, aber bewegten Leben der Fürstin und der Epoche des Barock. Zum Abschluss bittet die Fürstin zur Teestunde in ihrem Witwensitz.

Treffpunkt: 15 Uhr an der Schlossbrücke des Pfedelbacher Schlosses

Dauer: ca. 2 - 2,5 Stunden

Anmeldung bis 13.11.2025