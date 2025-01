tipsy.klub w/ Elisa Elisa / Ferial / Chamelio 3000

Am Freitag, den 21. Februar 2024, präsentieren wir stolz die dritte Ausgabe der tipsy.klub-Reihe im Kowalski Stuttgart. Unter dem Motto „Female Headliner“ erwarten dich zwei herausragende Künstlerinnen: Elisa Elisa (Nervous Records) und Ferial (Fridas Pier). Elisa Elisa, die mit ihrem einzigartigen Mix aus nordafrikanischen Einflüssen und elektronischen Klängen begeistert, hat sich ebenfalls schnell einen Namen in der internationalen Szene gemacht.

Ihre erfolgreiche EP „Drum Love“ und die Zusammenarbeit mit Emmanuel Jal zeigen ihre kreative Vielseitigkeit. Auch Ferial wird die Nacht mit ihrem Sound bereichern, der melodische und dunkle Vibes, epische Vocals und kraftvolle Basslines vereint. Chamelio3000(Tura Records), mit seinen tiefen musikalischen Einflüssen, lädt das Publikum auf eine aufregende Klangreise ein. Sei Teil einer Nacht voller rhythmischer Klänge und unvergesslicher Momente!

Elisa Elisa’s EP „Drum Love“ erreichte Platz #1 auf Beatport Deep House und ihre Kollaboration mit Emmanuel Jal zeigt, wie sie ihre nordafrikanischen Wurzeln mit elektronischen Beats verbindet. Sie schaffte mit ihrer Produktion “Coco Caribe” sogar ein Release auf dem größten New Yorker House-Label “Nervous Records”. Mit Auftritten in legendären Clubs wie Watergate und Sisyphos begeistert sie das Publikum und schafft einzigartige musikalische Erlebnisse.

Ferial entdeckte ihre Leidenschaft für elektronische Musik bereits im Teenageralter und ist seit fast einem Jahr Resident im etablierten Club Fridas Pier. Sie hat sich in der Szene fest etabliert und gehört zu den gefragtesten DJs auf den Stuttgarter Line-ups. Mit Auftritten in Clubs wie Übel und Gefährlich in Hamburg, White Noise in Stuttgart und auf Festivals wie dem On Air Festival hat sie die Tanzflächen zum Beben gebracht.

Chamelio3000 vereint tiefe musikalische Einflüsse und gleitet nahtlos durch verschiedene elektronische Genres, wodurch er das Publikum auf eine aufregende Klangreise einlädt. Seine Liebe zu rohem und funktionalem House sowie Techno zeigt sich in seinen eigenen Produktionen, die perfekt in jedes Set passen und seine einzigartige musikalische Vision ausdrücken. Seine erste EP „Ruby“ erschien 2024 auf Tura, und der Hit „Please Come Now!“ hat sich in den Playlists vieler Künstler wie Super Flu, Schlepp Geist, Gespona und Solee etabliert.