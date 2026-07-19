Tiroler Abend mit den Goldegg - Buam

Die Goldegg-Buam spielen wieder zünftig auf.
Ein klasse Sound, dazu leckere Schmankerl aus der Küche und kühle Getränke. Was braucht man mehr, um einen tollen Abend zu verbringen?
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Albvereinshütte Heubach 73540 Heubach
Konzerte & Live-Musik
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Die Goldegg-Buam spielen wieder zünftig auf.
Ein klasse Sound, dazu leckere Schmankerl aus der Küche und kühle Getränke. Was braucht man mehr, um einen tollen Abend zu verbringen?
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