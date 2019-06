Wofür stehst du? Brauchst du alles, was du hast? Sind Sie neugierig, was in fremden Köpfen vor sich geht? Trauen Sie sich und kommen bei einem Fragenmenü in ein Gespräch mit einem unbekannten Menschen, das tiefer geht, als man es normalerweise gewohnt ist.

Bei kulinarischen Köstlichkeiten haben Sie bei „Tischgespräche“ die Möglichkeit, eine anregende Konversation zu führen, ein Risiko einzugehen und andere Perspektiven auf die Welt kennen zu lernen. Inspiriert von Eugene Quinn, freiberuflicher Autor und Reiseleiter bei „space and place“, findet „Tischgespräche“ auf der Dachterrasse des Linden-Museums statt.

Das Konzept wurde von Hannah Kienle im Rahmen ihres FSJ-Kultur als eigenverantwortliches Projekt entwickelt.

Gebühr: EUR 35,- inkl. Catering von der Zauberküche

Reservierung bis 22.7.: Tel.: 0711.2022-444, anmeldung@lindenmuseum.de

Hinweis: Vegetarisch? Vegan? Bei Anmeldung bitte angeben