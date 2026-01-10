Albertina und Hilarius, die beiden Gaukler, haben diesmal nicht ihre Theaterbude dabei, sondern den kleinen Theaterkarren.

Und eine Kiste voll mit Figuren aus dem Märchen von "Tischlein deck dich" – die launische Ziege, die einmal satt ist und dann wieder nicht, den Schneider und seine drei Söhne, deren Meister und natürlich den diebischen Wirt, der am Ende den Knüppel-aus-dem-Sack zu spüren bekommt!