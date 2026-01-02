Zauberhaftes Mitspieltheater für die ganze Familie (ab 4 Jahren).

Tretet ein in eine Welt voller Magie, Freude und unvergesslicher Momente für die ganze Familie! Unser bezauberndes Theaterstück „Tischlein deck dich“ erweckt das zeitlose Märchen in einer spektakulären Inszenierung von Johannes Galli mit Musik von Michael Summ zum Leben Erlebt die Geschichte des wundersamen Tisches, der sich auf geheimnisvolle Weise von alleine deckt, dem Goldesel, der Dukaten spuckt und dem legendären Knüppel aus dem Sack. Der gierige Wirt hat ein Auge auf diese drei magischen Objekte geworfen und lässt sich so einiges einfallen, um sie den drei Brüdern zu rauben. Doch er hat die Rechnung nicht mit dem einfallsreichen jüngsten der drei Brüder, gemacht …