Herzögliche Gärten treffen herrliche Hudewälder

Die Wanderung führt durch den Wildpark Favorite zum Schloss Favorite, in dem mittelalterlichen Hude-Wald können wir unter anderem wilde Tiere beobachten.

Weiter geht’s zur Casa Rustica, einer alten römischen Siedlung, die durch Zufall bei Baugebietserschließungen gefunden wurde. Dort erfahren wir, warum es den Römern im Frühzeitalter so gut im Neckartal gefiel.

Vorbei an Streuobstwiesen wandern wir gemeinsam in einen renaturierten Steinbruch, in diesem werden wir eine Sonnenuhr begehen,an der nur mit Hilfe dessen Besuchern eine Uhrzeit abzulesen ist. Bodenaufschlüsse erlauben uns tiefe Einblicke in die Eiszeit und wir erfahren etwas über ein schützenswertes Biotop und das neue Naturinfozentrum Casa Mellifera. Von hier aus geht’s ans renaturierte Neckarufer in Hoheneck, unterhalb der Weinberge, in den Uferwiesen beobachten wir neue Siedler des Neckars und erfahren vieles über die Renaturierungsmaßnahmen und dessen dynamische Entwicklung. Über ein Kneippbecken, Wassertreten erwünscht, geht es zu einem Brunnen mit einer Solequelle.

Nach einer Erfrischung an der dortigen Heilquelle geht es über eine längere Steigung zurück zum Ausgangspunkt.