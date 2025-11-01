Tischtennis-Verbandsspiel

Zurück zu den Suchergebnissen Info StandortSporthalle Michelfeld Bibersfelder Str. 8, 74545 Michelfeld Veranstaltungsart Sport & Bewegung WebsiteZur Veranstaltungswebsite Datum & Uhrzeit 01.11.2025 12:00 bis 22:00 + Wählen Sie Ihren Kalender: Google Yahoo Outlook ical 08.11.2025 12:00 bis 22:00 + Wählen Sie Ihren Kalender: Google Yahoo Outlook ical 15.11.2025 12:00 bis 22:00 + Wählen Sie Ihren Kalender: Google Yahoo Outlook ical 16.11.2025 12:00 bis 22:00 + Wählen Sie Ihren Kalender: Google Yahoo Outlook ical Vorherige Nächste