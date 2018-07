Tischtennisturnier

Hallo Mädchen und Jungs – habt Ihr Spaß am Tischtennisspielen? Auch dieses Jahr könnt Ihr wieder im Sommerferienprogramm die Bälle tanzen lassen.Am Anfang macht Ihr Aufwärm- und Geschicklichkeitsübungen, dann spielt Ihr in einem Turnier in Eurer Altersgruppe um den Tischtennis-Meistertitel der Sommerferien 2018. Anschließend ist Siegerehrung für alle!