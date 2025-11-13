Einzigartige Ethno-Pop aus Gabun

Tita Nzebi musste erst zum Studium nach Paris gehen, um ihre kulturelle Identität als Gabunerin neu zu entdecken. Sie begann, in ihrer Muttersprache Nzebi zu singen und Lieder über Themen wie Menschenrechte und ein Leben in Würde zu schreiben.

Als "kleine Frau mit kraftvoller Stimme" wird sie beschrieben, die mit ausdrucksstarken Gesten, starker Bühnenpräsenz und ihrem einzigartigen musikalischen Mix aus modernem Pop und den ansteckenden Rhythmen ihres Heimatlands Gabun ihr Publikum begeistert.

Derzeit nimmt arbeitet Tita an ihrem dritten Album, das sie im Laboratorium vorstellen wird.

Tita Nzebi – Gesang, Komposition

Georges Dieme – Schlagzeug, Percussion

Leny Bidens – Gitarre, Bass

Landry Onguelle – Keyboard