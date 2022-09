Titel: Ausstellung "Will's Book - 400 Jahre Shakespeare's first folio"

In einem Katalog der Frankfurter Buchmesse wurde 1622 die erste gedruckte Ausgabe von Shakespeares gesammelten Stücken angekündigt, die dann im Jahr 1623 erschien. In Kooperation mit dem Globe Theatre London feiert das Deutsche Literaturarchiv Marbach den 400. Geburtstag dieses "First Folio". Die Ausstellung zeigt neben dem "First Folio" Exponate aus dem Globe Theatre und dem DLA – darunter Friedrich Schillers Korrekturen zur Othello-Übersetzung von Johann Heinrich Voß, Karl Wolfskehls Anmerkungen zur Julius Cäsar-Übersetzung in der Schlegel-Tieck-Ausgabe, Schillers Macbeth- und Gerhart Hauptmanns Hamlet-Bearbeitung, Hugo von Hofmannsthals Shakespeare und wir, aber auch Friedrich Silchers Volkslied nach Shakespeare. Audiovisuelle Stationen werden den Besucherinnen und Besuchern verschiedene Aufführungspraktiken zu Gehör bringen und vor Augen führen.

