Titel: Bücherflohmarkt in der Stadtbücherei

Von Freitag, 8. November 2024 an lädt die Stadtbücherei zum Schnäppchenkauf auf einem Bücherflohmarkt ein: Um Platz für aktuelle Medien in den Regalen zu schaffen, wurden in den vergangenen Monaten zahlreiche Bücher und weitere Medien aus dem Büchereibestand ausgesondert. Diese sind nun zum kleinen Preis zu erwerben. Der Bücherflohmarkt findet bis einschließlich Samstag, 16.11. während der Öffnungszeiten der Stadtbücherei in der Hauffstraße 7 statt – auch am Schillersonntag, 10.11. von 12:30 Uhr bis 17:00 Uhr.