Titel: Burgplätzchen - Der kleine und feine Marbacher Weihnachtsmarkt

Zum 2. Advent gibt es in Marbach dieses Jahr endlich wieder Budenzauber. In den historischen Mauern des Burgplatzes veranstaltet das Stadtmarketing das Burgplätzchen. Vier Tage lang verbreiten beim Torturm zahlreiche Buden Weihnachtsstimmung und laden zum Bummeln ein. Hütten mit Glühwein und leckerem Imbiss bieten sich zum Verweilen an. Unterhaltsamen Live-Acts steigen auf die Bühne.

Auch das Stadtmarketing bewirtschaftet beim Burgplätzchen eine Hütte, deren Erlös in die Bürgerstiftung Schillerstadt fließt.