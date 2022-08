Musik - Workshops Performance

Wie wollen wir in Zukunft leben? Im Angesicht von Klimawandel und technologischer Transofrmation fragt die KulturRegion Stuttgart nach der Indentität und den Werten der Region.

Denn die Zukunft ist keine technologische Lösung. Die Zukunft ist eine Kultur. Keine Batteriezellenfabrik, kein Quantencomper und kein Stadtentwicklung. wird sie erschaffen. Denn die Zukunft ist die Voraussetzung dieser Erfindungen. Sie wird gelebt, nicht geplant und nicht verördnet. Die Zukunft ist eine bewährte Praxis, prägende Gesichte oder ein leitender Wert. Die Zukunft ist nicht neu. Frei nach den Worten des Science-Fiction-Autors William Gibson kann man sagen: Sie ist schon längst hier, nur ungleichmäßig verteilt.

Unter Entbindung lokaler Kunst- und Wissenschaftsinsitutionen, Sport- und Kulturvereine wird in maßgeschneiderten Kulturprojekten mithilfe regionaler, nationaler und internationaler Künstler:innen ein lokaler identitätsstifender Aspekt von Zufunft künstlerisch herausgearbeitet. So entsteht eine vielfältige regionale Landschaft möglicher Zukunftswelten.

Vom 23.9. - 16.10.2022 werden diese Prozesse, Praktiken, Ideen und temporären Räumen in einem mehrwöchigen interdeisziplinären Festival in über 20 Kommunen in der Region Stuttgart sichtbar. Die Bandbreite reicht von Austellungen, Installationen und Konrzerten bis hin zu partizipativen Arbeiten und öffentlichen Diskursformaten.

Bewohner:innen der Region, ob jung oder alt, Industriearbeit:in oder Startup-Gründer:in neu zugezogen oder seit Generationen her verwuzelt, sind eingeladen, diese regionalen Werte der Zukunft in Kunst und Diskurs auszuprobieren und zu errfahren.