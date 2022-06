Titel: Finissage zum Bildhauersymposium in Rielingshausen

Monika Schreiber von der Galerie Wendelinskapelle organisiert seit 17 Jahren das Bildhauersymposium in Marbach. Dieses Jahr ist erfreulicherweise geplant, diesen Event in der und um die Kelter in Rielingshausen herum stattfinden zu lassen. Eine Woche lang werden Künstlerinnen und Künstler direkt vor Ort arbeiten. Jeder kann kommen und dabei zusehen, wie Kunstwerke entstehen.

Die von den Künstlern erstellten Skulpturen sollen in Rielingshausen für ein Jahr stehen bleiben.

Folgende Künstler nehmen teil: Birgit Rehfeldt, Christoph Traub und Till Failmezger.

Informationen zu den Künstler*innen finden Sie unter http://www.rehfeldt.de/, https://www.christoph-traub.de/ und https://www.failmezger.de/

In Zusammenarbeit mit dem Kultur- und Heimatverein Rielingshausen.