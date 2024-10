Titel: Pflasterpass für Kinder - Bronze- und Silberkurse

Das „Seepferdchen der Ersten Hilfe“ ist ein bundeseinheitliches, mit Pädagogen und Gesundheitsexperten ausgearbeitetes Konzept.

Durchgeführt wird das Angebot vom Verein Doppelknoten e.V. (Bronze und Silber) und der Firma Erste Hilfe Zwerge (Gold).

Altersgerecht erlernen die Kinder schon in jungen Jahren die wichtigsten Grundlagen von Erst-Hilfe-Maßnahmen und werden für Gefahren in Schule, Zuhause und in der Freizeit sensibilisiert.

Die Kinder werden an das Thema "Erste Hilfe" herangeführt. Sie erkennen Gefahren und lernen spielerisch eine verletzte Person zu erkennen, kleine und größere Wunden zu versorgen und einen Notruf abzusetzen. Aber auch Gifte in Pflanzen, verschiedene Verbandtechniken, die stabile Seitenlage bis zu Grundlagen der Wiederbelebung sind Inhalt der weiterführenden Kurse.

Der Kurs ist für Kinder im Alter von 4 bis 9 Jahren.

Weitere Infos zum Angebot und den Kosten finden Sie unter www.elternforum-marbach.de/pflasterpass-fuer-kinder

Anmeldung erforderlich an E-Mail event@elternforum-marbach.de